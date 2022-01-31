Manchester City, Julian Alvarez'i açıkladı!

Manchester City, River Plate'ten Julian Alvarez'in transferini resmi olarak açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City, Julian Alvarez'i açıkladı!
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31 Ocak 2022 18:08
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Julian Alvarez'i renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcu ile beş buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Manchester City'nin açıklamasında 22 yaşındaki futbolcunun Temmuz 2022'ye kadar River Plate'te kiralık olarak forma giyeceği aktarıldı.

İngiliz ekibi, bu transfer için bonuslar dahil toplam 18,5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

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