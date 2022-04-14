Manchester City ilk maçın avantajıyla yarı finalde

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanşında İngiliz devi Manchester City ile İspanyol temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi.



Wanda Metropolitano'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve ilk maçı evinde 1-0 kazanan Manchester City adını yarı finale yazdıran taraf oldu.



İki takımın taktik savaşı şeklinde geçen karşılaşmada Atletico Madrid, ilk yarıda gol bulmak için Manchester City savunmasında etkili olamadı. Turu geçmek için gole ihtiyacı olan Atletico Madrid, ikinci yarıya hızlı başladı. 70'ten sonra Carrasco, Luis Suarez, Correa ve Cunha gibi silahlarını da oyuna alan Atletico Madrid, yoğun çabasına rağmen Manchester City kalesine 3 şut çıkarabildi.



Manchester City ise ilk maçtaki skor avantajını koruyarak Atletico Madrid'in savunmaya yönelik oyununu ilk yarıda kontrol altında tuttu. İkinci yarıda sıklaşan ve art arda gelen Atletico Madrid ataklarında ise hata yapmayarak ilk maçtaki skorun avantajıyla 90 dakikada kalesini gole kapatmayı başardı. Öte yandan maç 12 dakika uzarken Atletico Madridli oyuncular, teknik heyet ve tribünler zaman geçiren Manchester Cityli oyuncuları uzun süre alkışlarla protesto etti.



Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde Atletico Madrid'den Felipe kırmızı kart görerek takımını son dakikalarda 10 kişi bıraktı.



Yarı finale yükselen Manchester City, böylelikle Real Madrid'in rakibi oldu.





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