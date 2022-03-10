Manchester City ilk maçın avantajıyla çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Manchester City, sahasında Sporting Lizbon'u konuk etti.



Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve Manchester City ilk maçta aldığı 5-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı.



Karşılaşmada Manchester City oyunu domine etmesine rağmen gol bulamazken 47. dakikada Gabriel Jesus ile bulduğu gol VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Öte yandan Manchester City'de yedek kaleci Scott Carson, genç oyuncu Egan-Riley gibi isimler de boy gösterme şansı buldu.





İLGİLİ VİDEO