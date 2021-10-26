Manchester City için Yuri Alberto iddiası!

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin, Internacional forması giyen Yuri Alberto ile ilgilendiği kaydedildi.



Pep Guardiola'nın, orijinal bir merkez forvet talebinde bulunduğu ve İngiliz ekibinin gelecek yıl transfer döneminde Alberto'yu transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi.



MENAJERİ DOĞRULADI



Alberto'nun menajeri de oyuncusuna Manchester City'nin ilgisi olduğunu doğruladı.



PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON AMA...



20 yaşındaki Alberto'nun piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ancak Brezilya ekibinin, bu fiyata genç futbolcuyu bırakmayacağı ve bu transferden 20 milyon euro beklediği belirtildi.



BU SEZON 18 GOL



Bu sezon Internaticonel'de 49 maça çıkan Alberto, 18 gol atma başarısı gösterdi.



FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ



Öte yandan Yuri Alberto, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.





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