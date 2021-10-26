Manchester City için Yuri Alberto iddiası!

Manchester City'nin, Internaticonel'de forma giyen Yuri Alberto ile ilgilendiği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City için Yuri Alberto iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Ekim 2021 17:46
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'nin, Internacional forması giyen Yuri Alberto ile ilgilendiği kaydedildi.

Pep Guardiola'nın, orijinal bir merkez forvet talebinde bulunduğu ve İngiliz ekibinin gelecek yıl transfer döneminde Alberto'yu transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği ifade edildi. 

MENAJERİ DOĞRULADI

Alberto'nun menajeri de oyuncusuna Manchester City'nin ilgisi olduğunu doğruladı.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON AMA...

20 yaşındaki Alberto'nun piyasa değerinin 6 milyon euro civarında olduğu ancak Brezilya ekibinin, bu fiyata genç futbolcuyu bırakmayacağı ve bu transferden 20 milyon euro beklediği belirtildi.

BU SEZON 18 GOL

Bu sezon Internaticonel'de 49 maça çıkan Alberto, 18 gol atma başarısı gösterdi.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Öte yandan Yuri Alberto, transfer döneminde Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.