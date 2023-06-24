Manchester City, Hakimi'yi radarına aldı!

Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiliz ekibi Manchester City, Kyle Walker ve Cancelo'nun olası ayrılıkları sonrası Achraf Hakimi'yi kadrosuna katabilir.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City, Hakimi'yi radarına aldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Haziran 2023 15:09
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yeni sezonda da rüya sezonunu devam ettirmek istiyor. 

Geride bıraktığımız yılda FA Kupası, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni alarak üçleme yapan Guardiola'nın öğrencileri, gelecek sezon içinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. 

Manchester ekibi, Chelsea'den orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna katarken, Kyle Walker ve Cancelo'nun olası ayrılıkları sonrası sağ bek için liste başını belirledi.

WALKER YERİNE HAKİMİ 

Marca'nın haberine göre, Manchester City, Borussia Dortmund'dayken de imza atmaya çalıştıkları PSG'li Achraf Hakimi'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Yapılan haberde, Paris Saint Germian ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun satılmasının zor olduğuna değinildi. 

Faslı yıldız bu sezon Fransız ekibiyle 39 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery