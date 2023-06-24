Manchester City, Hakimi'yi radarına aldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yeni sezonda da rüya sezonunu devam ettirmek istiyor.



Geride bıraktığımız yılda FA Kupası, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni alarak üçleme yapan Guardiola'nın öğrencileri, gelecek sezon içinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı.



Manchester ekibi, Chelsea'den orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i kadrosuna katarken, Kyle Walker ve Cancelo'nun olası ayrılıkları sonrası sağ bek için liste başını belirledi.



WALKER YERİNE HAKİMİ



Marca'nın haberine göre, Manchester City, Borussia Dortmund'dayken de imza atmaya çalıştıkları PSG'li Achraf Hakimi'ye teklifte bulunmaya hazırlanıyor.



Yapılan haberde, Paris Saint Germian ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun satılmasının zor olduğuna değinildi.



Faslı yıldız bu sezon Fransız ekibiyle 39 maçta 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.





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