Manchester City, Haaland ile görüşüyor!

İspanyol medyası, Borussia Dortmund'da geleceği belirsiz olan Erling Haaland'ın Manchester City ile görüşme halinde olduğunu öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Manchester City, Haaland ile görüşüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2021 16:08
Borussia Dortmun'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve bir sonraki adresi büyük bir merak konusu olan Erling Haaland için İspanyol medyasında bir iddia geldi.

Diario Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın da istediği Norveçli golcü için Manchester City'nin de istekli olduğu vurgulandı.

Haberde, İngiliz ekibinin geçen yaz da Borussia Dortmund'a Haaland için bir teklif yaptığı ve bu teklifin reddedildiği kaydedildi. Manchester City'nin Haaland'ın sözleşmesinde devreye girecek özel madde nedeniyle bu yaz transfer döneminde de teklif yapacağı ve oyuncunun temsilciyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Medyada çıkan haberde, Manchester City'nin Tottenham ile Harry Kane transferi için anlaşmasının zor olduğu ve Erling Haaland transferine yoğunlaştığı aktarıldı.

Bu sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Haaland, 19 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Öte yandan genç golcü için Real Madrid'in de devrede olduğu öne sürülüyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.