Manchester City, Haaland ile görüşüyor!

Borussia Dortmun'daki geleceği belirsizliğini koruyan ve bir sonraki adresi büyük bir merak konusu olan Erling Haaland için İspanyol medyasında bir iddia geldi.



Diario Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona'nın da istediği Norveçli golcü için Manchester City'nin de istekli olduğu vurgulandı.



Haberde, İngiliz ekibinin geçen yaz da Borussia Dortmund'a Haaland için bir teklif yaptığı ve bu teklifin reddedildiği kaydedildi. Manchester City'nin Haaland'ın sözleşmesinde devreye girecek özel madde nedeniyle bu yaz transfer döneminde de teklif yapacağı ve oyuncunun temsilciyle görüşmelerde bulunduğu belirtildi.



Medyada çıkan haberde, Manchester City'nin Tottenham ile Harry Kane transferi için anlaşmasının zor olduğu ve Erling Haaland transferine yoğunlaştığı aktarıldı.



Bu sezon Borussia Dortmund ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Haaland, 19 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.



Öte yandan genç golcü için Real Madrid'in de devrede olduğu öne sürülüyor.





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