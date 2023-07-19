Manchester City Gvardiol'u kadrosuna katıyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hırvat stoper Josko Gvardiol transferi için RB Leipzig ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Manchester City Gvardiol'u kadrosuna katıyor!
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19 Temmuz 2023 22:00
Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City yeni sezonun ses getirecek transferlerinden birini Josko Gvardiol ile yapmaya hazırlanıyor.

Oyuncuyla haftalar önce el sıkışan Manchester City, Leipzig ile de anlaşma vardı. İngiliz devi bu transfer için Leipzig'e en 100 milyon euro ödeyeceği aktarıldı.

Transfer söz konusu rakama resmi olarak gerçekleşirse Josko Gvardiol tarihin en pahalı stoperi unvanını eline geçirecek.

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