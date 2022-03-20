İngiltere FA Cup çeyrek finalinde Manchester City deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.



St Mary Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi City, 4-1 kazandı ve turu geçti.



Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Raheem Sterling, 62. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne, 75. dakikada Phil Foden ve 78. dakikada Riyad Mahrez kaydetti. Southampton'un tek golünü ise 45+2'de Cityli Aymeric Laporte kendi kalesine gönderdi.





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