Manchester City, Erling Haaland transferini açıkladı!

Manchester City, uzun süredir gündemde olan Erling Haaland için resmi açıklamayı yaptı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Haaland için Borussia Dortmund ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Manchester City, bu transfer için 60 milyon euro ödeyecek. Norveçli golcü, 1 Temmuz 2022'de yeni takımına katılacak.



İngiliz temsilcisi, Haaland'a yıllık 30 milyon euro maaş verecek.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ