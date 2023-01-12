Manchester City, Efe Sarıkaya için geldi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da bu sezon vitrine çıkan genç stoper Efe Sarıkaya transferin gözdesi haline geldi. Geçen ay İspanyol ekibi Atletico Madrid'in resmi teklif sunduğu oyuncu için İngiliz devi Manchester City'nin ilgi yazısı gönderdiği öğrenildi.



City'nin scoutu tarafından Denizli ve Altınordu maçlarında canlı izlenen genç yıldız adayı için Atletico Madrid, 600 bin Euro'luk teklif sunmuştu.



Bu rakamı düşük bulan Altay Yönetimi, öneriyi değerlendirmeye almamıştı. City'nin teklifi ise sonraki satışından yüzde vermek üzere 1 milyon Euro...



2024'e kadar kontratı var



Oyuncunun başka bir kulübe transferinden pay almak isteyen İzmir temsilcisi, ayrıca Efe'yi sezon sonuna kadar kadrosunda tutma şartıyla satmayı planlıyor.



İlk yarıda görev aldığı 17 maçın 15'inde ilk 11'de şans bulan milli futbolcunun, Siyah-Beyazlı kulüple 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kulüp en az 3 milyon Euro bonservis geliri hedefliyor.





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