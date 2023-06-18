Manchester City'e gelen hesap dudak uçuklattı

Bu sezon Premier Lig, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester City, zaferlerini doyasıya kutladı. Ancak, Guardiola'nın ekibine gelen bir fatura inanılmaz bir boyuta ulaştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Manchester City'e gelen hesap dudak uçuklattı
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18 Haziran 2023 12:01
Son güncelleme 18 Haziran 2023 12:03
Manchester City, kazandığı şampiyonlukların ardından müthiş kutlamalar yaptı. Futbolcular, sene boyunca verdikleri emeklerin adeta acısını çıkararak müthiş sevinç yaşadı ve özellikle Grealish'in kutlamalardaki şovları geceye damga vurdu.

Jack Grealish'in babası Kevin Grealish, City'nin Premier Lig şampiyonluğunu kutladığı mekânda toplam 47 bin Sterlin hesap ödediklerini aktardı.

'MAKBUZU GÖRDÜM...'

Kevin, The Mirror'a yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Manchester City, kutlamalarda ve tüm partilerde harikaydı. Premier Lig'i kazandıktan sonra bir parti vardı. Birkaç hafta önce, Tunnel Club'da. İçki faturası 47 bin Sterlin geldi. KIRK YEDİ BİN! Makbuzu gördüm. Siz söylemeden ben söyleyeyim, hayır. Bu hesap sadece Jack'in içki faturası değildi. Aksine, o gece Jack eve erken gitti!"

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