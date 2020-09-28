Manchester City Dias'ı aldı, Otamendi'yi verdi!

İngiliz devi Manchester City ile Benfica arasında iki savunma oyuncuları takası gerçekleşti.Portekiz ekibi Benfica'nın yaptığı açıklamada bir süredir konuşulan transfer hamleleri resmiyet kazandı. Resmi duyuruda Portekiz Milli Takımı'nın da formasını giyen stopergönderildiğini açıkladı. Bu transferde ayrıca 3.6 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.Benfica ayrıca Manchester City'den Arjantin Milli Takımı'nın stoperlerinden23 yaşındaki Ruben Dias geçen sezon 49 maçta Benfica formasını giymiş, Portekiz Milli Takımı'nın yaptığı maçların da tamamında görev almıştı. 32 yaşındaki Nicolas Otamendi ise geçen sezon 39 maçta Manchester City forması giymişti.