Manchester City, Devler Ligi'ne galibiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Manchester City ile Porto, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi mücadeleyi 3-1 kazandı.Karşılaşmada Manchester City'nin golleri 21. dakikada Sergio Agüero'nun penaltı vuruşundan, 65. dakikada İlkay Gündoğan'dan ve 73. dakikada Ferran Torres'den geldi. geldi. Porto'nun golü ise 14. dakikada Luis Diaz'dan geldi.Gruptaki diğer maçta Olympiakos, Marsilya'yı 1-0'lık skorla devirdi.Manchester City, gruptaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. Porto ise aynı haftada Olympiakos'u sahasında ağırlayacak.Manchester City'le karşılaşan Portekiz ekibi, Mavilerle oynadıkları son iki maçta keybetmişti. Porto, Avrupa Kupalarında İngiltere deplasmanındaki maçlarında galibiyet yüzü göremedi.Porto, Ada deplasmanındaki 21. maçında 18. kez kaybetti. Portekiz ekibinin bu maçlarda 3 de beraberliği var.Manchester City'nin yıldız forveti Agüero sakatlıklar nedeniyle son dönemde sık sık kesintiye uğrayan futbol hayatı nedeniyle, asıl işi olan gol atmaktan da uzak kaldı.Porto'ya karşı 1 gol kaydeden Arjantinli forvet, resmi maçlarda 231 gün sonra golle tanıştı.