Manchester City'den Türkiye'ye geliyor

TFF Gelişim Direktörlüğü görevine Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı getirildi.

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Manchester City'den Türkiye'ye geliyor
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06 Ekim 2024 16:30

Oğuz Çetin'in Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevinden alınmasının ardından TFF, kararını verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Gelişim Direktörlüğü görevine Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı getirildi.

5 YILIN ARDINDAN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Bu görevi 2019 yılından 2024 yılına kadar Oğuz Çetin yapmıştı. Yeni TFF'nin göreve gelmesiyle birlikte Çetin'in görevine son verilmişti.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYORDU

Avcı'nın 2026'ya kadar City ile sözleşmesi bulunuyordu. 43 yaşındaki teknik adam 2022 yılında İngiliz ekibinde göreve başlamıştı.

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