Oğuz Çetin'in Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevinden alınmasının ardından TFF, kararını verdi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF Gelişim Direktörlüğü görevine Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı getirildi.
5 YILIN ARDINDAN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Bu görevi 2019 yılından 2024 yılına kadar Oğuz Çetin yapmıştı. Yeni TFF'nin göreve gelmesiyle birlikte Çetin'in görevine son verilmişti.
SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYORDU
Avcı'nın 2026'ya kadar City ile sözleşmesi bulunuyordu. 43 yaşındaki teknik adam 2022 yılında İngiliz ekibinde göreve başlamıştı.
Manchester City'den Türkiye'ye geliyor
TFF Gelişim Direktörlüğü görevine Manchester City altyapısında görev yapan Mustafa Alper Avcı getirildi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2024 16:30
Oğuz Çetin'in Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü görevinden alınmasının ardından TFF, kararını verdi.
- 18:07 Chelsea evinde bir puana razı oldu!
- 18:06 Manisa FK - Gençlerbirliği maçında eşine az rastlanacak olay!
- 18:05 Samsunspor'dan geri dönüş!
- 18:04 Galatasaray - Alanyaspor: İlk 11'ler
- 18:02 Gaziantep FK - Beşiktaş: 11'ler
- 17:58 Manchester United: "Galibiyet mi, o ne?"
- 17:55 Lyon evinde hata yapmadı
- 17:30 Beşiktaş United Payment, Ünye deplasmanında galip
- 17:29 Schalke'nin yeni teknik direktörü açıklandı!
- 17:28 Fatih Serkan: "Oyundan kopmadık"
- 17:27 Feyenoord, Twente'ye iki golle geçti!
- 17:21 Kerem Yavaş: "Oyunumuzdan memnunuz"
- 17:08 Girona'ya zaferi Gazzaniga getirdi: 3 penaltı kurtarışı!
- 17:07 Osman Özköylü: "Bir hata iki puan kaybetmeye neden oldu"
- 16:59 Ersan Parlatan: "En azından teslim olmadık"
- 16:56 Jamie O'Hara: "Kane, Haaland'dan daha iyi"
- 16:47 Vinicius Junior, milli takıma gitmiyor!
- 16:41 Enrique'den Dembele açıklaması!
- 16:30 Manchester City'den Türkiye'ye geliyor
- 16:27 Ronaldo'ya kuymaklı bal mumu heykel!
- 16:17 Marcus Thuram, sezona harika başladı
- 16:11 Almanya'da sakatlık: Havertz!
- 15:57 Real Madrid'de transfer kararı!
- 15:53 Bucaspor 1928 telafi etti
- 15:49 Uşakspor'da liderlik keyfi
- 15:36 Juventus'tan Cagliari maçında büyük hata!
- 15:32 Konyaspor, 90+7'de 3 puana ulaştı!
- 15:27 Keçiörengücü ve Pendikspor yenişemedi
- 15:08 Nazillispor, siftah yaptı
- 15:08 Rajakovic: "Raptors'ın sabit bir ilk 5'i yok"
- 15:07 Shaedon Sharpe 4-6 hafta arası yok
- 15:07 Orlando, Banchero dahil 3 oyuncusuyla yola devam kararı aldı
- 15:07 Simmons: "Artık tamamen hazır hissediyorum"
- 15:07 Exum ciddi bilek sakatlığıyla kadro dışı, ameliyat gerekebilir
- 15:04 Manisa Basket, mağlubiyetle başladı
- 15:01 Karşıyaka, zirveye çıktı!
- 14:49 Göztepe, bu kez geri dönüşe izin vermedi
- 14:41 Real Madrid'de Carvajal'e yeni sözleşme
- 14:38 Wushu Kung Fu'da başkan yeniden Abdurrahman Akyüz
- 14:33 Japonya'da zafer Francesco Bagnaia'nın oldu!
- 14:33 Beşiktaş'tan Mane operasyonu!
- 14:27 Tekvandoda millilerden 4 madalya
- 14:27 Szymanski, eski günlerini mumla aratıyor!
- 14:19 Fenerbahçe'de Levent Mercan için transfer kararı
- 14:17 Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
- 14:10 Deniz Öncü, Japonya'da 17. oldu
- 13:54 Lyon'da Zaha kadroya alınmadı!
- 13:44 Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması!
- 13:29 Eljero Elia: "Van Bronckhorst için her şeyi yaparım"
- 13:27 Kuminga: "3 numarada daha iyiyim ama 4 de oynarım"
- 13:21 Beşiktaş, tarihi rekorun peşinde!
- 13:21 Trabzon yerel basını: "Trabzonspor çile çektiriyor!"
- 13:15 Fenerbahçe'den milli rekor!
- 13:10 Fenerbahçe'de Kostic mutlu etti!
- 13:06 Trabzonspor'da zorlu fikstür
- 13:05 Redick: "Bronny, gerçekten yıkıcı bir savunmacı olabilir"
- 13:03 Trabzonspor'un Hatayspor kabusu!
- 12:56 Şenol Güneş, Rıza Çalımbay'a karşı kazanamıyor!
- 12:46 Arda Güler'den Carvajal'e mesaj!
- 12:29 Kawhi: "Takımda gözüme çarpan kimse olmadı"
Reklam
AVRUPA'DAN FUTBOL
Chelsea evinde bir puana razı oldu!
Schalke'nin yeni teknik direktörü açıklandı!
Feyenoord, Twente'ye iki golle geçti!
Jamie O'Hara: "Kane, Haaland'dan daha iyi"
Vinicius Junior, milli takıma gitmiyor!
Enrique'den Dembele açıklaması!
Marcus Thuram, sezona harika başladı
Almanya'da sakatlık: Havertz!
Real Madrid'de transfer kararı!
Juventus'tan Cagliari maçında büyük hata!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Dört büyüklerden ortak mesaj!
-
2
Galatasaray - Alanyaspor: İlk 11'ler
-
3
Jose Mourinho'nun aklı Fenerbahçe'de!
-
4
Lyon'da Zaha kadroya alınmadı!
-
5
Mert Hakan Yandaş, sosyal medyayı salladı!
-
6
Victor Osimhen'den flaş paylaşım!
-
7
Burak Yılmaz, dolandırıldığı olayı anlattı!
-
8
Fenerbahçe'de Samet Akaydin ikilemi!
-
9
Fenerbahçe'de ara sonrası yoğun tempo!
-
10
Avrupa'da sakatlık kabusu! Sorun takvim mi?
EN ÇOK YORUMLANANLAR