Manchester City'den tarihi kredi anlaşması!

Manchester City'nin de dahil olduğu City Football Group, dünya futbolunun en büyük kredi anlaşmalarından birine imza attı.



Financial Times'ta yer alan habere göre; City Football Group (CFG), Barclays'ın ana aktörü olduğu ve HSBC ile KKR Capital Markets'in de dahil olduğu kredi anlaşması karşılığı 650 milyon dolar aldı. City, bu borcu 7 yılda ödeyeceğini taahhüt etti.



Bu kredi, bir futbol kulübünün aldığı en yüksek 2. kredi olarak dikkat çekerken, en yüksek krediyi ise yeni stadyumunu inşa etmek için 880 milyon dolar ile Tottenham'a ait...



CFG'nin bu krediyi kulüplerinden biri olan New York City FC'ye yeni bir stadyum ve altyapı projeleri için harcayacağı belirtildi. Anlaşmaya yakın insanlar, kulüp yöneticilerinin borçlarını artırmayı seçtiklerini ve daha fazla özkaynak satmaktan daha iyi bir nakit yolu olduğuna inandıklarını belirtti.



1.2 MİLYAR EURO PARA HARCADI



City Football Group, iki yıl önce %10 hissesini ABD merkezli Silver Lake Partners'a 500 milyon dolar karşılığı satmıştı. Ayrıca, yüzde 12'lik hisse ise China Media Capital'e aitti.



Haberin detayında, Birleşik Arap Emirlikleri Hükümdarı Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan'ın kardeşi olan Şeyh Mansur bin Zayed Al-Nahyan'ın Manchester City'i başarılı bir kulüp haline getirmek için bugüne dek yaklaşık 1.2 milyar euro harcadığına dikkat çekidi.



CFG'NİN YILLIK ZARARI 240 MİLYON EURO



CFG, Haziran 2020'de sona eren mali yılda gelirlerinin 636.9 milyon euro'ya düştüğünü duyurmuştu. Bu yüzde 14'lük gelir düşüşüyle birlikte CFG'nin yıllık zararı 98.3 milyon euro'dan 240 milyon euro'ya yükseldi.



Manchester City özelinde ise yıllık net zarar 147.5 milyon euro'ya çıktı.



