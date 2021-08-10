Manchester City'den Stones'a yeni sözleşme

Manchester City, savunma oyuncusu John Stones'un sözleşmesini uzattı

Haber; AA
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Manchester City'den Stones'a yeni sözleşme
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10 Ağustos 2021 15:04
İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, savunma oyuncusu John Stones'un sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından beri Manchester City forması giyen 27 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Stones, 168 maça çıktığı Manchester City'de 3 Premier Lig, bir İngiltere Federasyon Kupası, 2'şer İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonluğu yaşadı.


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