Manchester City'den Pep Guardiola kararı!

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e dramatik bir şekilde veda eden Manchester City'de Pep Guardiola'nın geleceği konuşuluyor.



City ilk maçta evinde 4-3 mağlup ettiği Real Madrid'e karşı Santiago Bernabeu'da 90. dakikaya 1-0 önde girmesine rağmen duraklamada yediği iki golle skor üstünlüğünü kaybetti ve uzatmalarda Benzema'nın golü İspanyol devine final biletini getirdi.



Manchester City, Guardiola ile uzatmak istiyor



İngiliz gazetesi Daily Star'ın haberine göre Manchester City, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine rağmen sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan İspanyol teknik adam ile yeni bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor.



City, Pep Guardiola'nın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmayı planlıyor.



Haberin devamında ise 51 yaşındaki teknik adamın, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için her zamankinden daha kararlı olduğundan bahsedilirken transfer listesindeki Erling Haaland'ın takıma katılması da bu yönde büyük fayda sağlayacağını düşündüğü yazıldı.



Pep Guardiola, 2016 yılından beri Manchester City'nin menajerlik görevini üstleniyor.



Kariyerinde İngiliz temsilci ile 3 Premier Lig Şampiyonluğu, 4 İngiltere Lig Kupası, 2 Community Shield ve 1 FA Cup kazanma sevinci yaşadı.



Guardiola, Manchester City serüveninde Şampiyonlar Ligi'nde 1 final ve 2 kez yarı final oynama başarısı gösterdi.





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