Manchester City'den Haaland'a dev kontrat

Manchester City yıldız oyuncusu Erling Haaland ile dev bir yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'den Haaland'a dev kontrat
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04 Eylül 2023 19:32
Manchester City geçen sezon yapılan "treble"'de en büyük pay sahiplerinden olan Norveçli golcü Erling Haaland'a yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

MAAŞI %60 ARTACAK

Daily Star'da yer alan habere göre Manchester City, 23 yaşındaki yıldız santrfor için %60'lık bir maaş artışına giderek sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmak istiyor. Erling Haaland, teklifi kabul ederse maaşı net 22.8 milyon euro'dan 38 milyon euro'ya yükseltilecek.

Manchester City ayrıca bu sözleşmeyle beraber Erling Haaland'ın sözleşmesindeki 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kaldırmayı istiyor.

53 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 53 resmi maça çıkan Erling Haaland bu karşılaşmalarda 52 gol, 9 asistlik katkı sağladı.

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