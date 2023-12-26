Manchester City'den gençlik harekatı

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kış transfer dönemi için harekete geçti.



İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; Manchester City, Girona'da forma giyen Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho ve River Plate'de forma giyen Arjantinli Claudio Echeverri'yi ocak ayında kadrosuna katmak istiyor.



Haberde, Manchester City'nin iki oyuncu için de tıpkı Julian Alvarez transferinde olduğu gibi sezon sonuna kadar oyuncuları mevcut kulübüne kiralamayı planladığı yazıldı.



17 yaşındaki on numara Claudio Echeverri bu sezon River Plate formasıyla çıktığı 6 maçta 1 asist yaparken, 19 yaşındaki Savinho bu sezon Girona formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 5 gol 5 asist kaydetti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU