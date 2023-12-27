Manchester City'den genç yeteneğe 20 milyon euro

İleriye yönelik çalışmalarına devam eden Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki Claudio Echeverri'yi transfer etmek üzere.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'den genç yeteneğe 20 milyon euro
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27 Aralık 2023 22:37
Kadrosunda gençleştirme yapmak isteyen ve bu konuda çalışmalarına başlayan Manchester City ilk hamlesini gerçekleştirmek üzere.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City, River Plate forması giyen 17 yaşındaki 10 numara Claudio Echeverri'yi kadrosuna katmak üzere.

Manchester City, Arjantinli genç yetenek için River Plate'ye 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve oyuncu 1 sezon daha River Plate'de kiralık olarak forma giyecek.

6 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyerinde 6 resmi maça çıkan Claudio Echeverri bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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