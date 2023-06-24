Manchester City'den Declan Rice atağı!

Geride bıraktığımız sezonda 3 kupa kazanmayı başaran Manchester City, Declan Rice transferinde yarışa dahil oldu.



Athletic'te yer alan haberde Manchester City'nin Declan Rice için kısa sürede görüşmelere başlayacağını ve teklifini ileteceği belirtildi.



24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen ekiplerden Arsenal, bu hafta başında 75+15 milyon euro şeklinde bir teklifte bulunmuştu.



West Ham United, Rice için henüz herhangi bir teklifi resmi olarak kabul etmiş değil.



AYRILMASI BEKLENİYOR

West Ham United'ın başkanı David Sullivan, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kazanılan şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada final karşılaşmasının Declan Rice'ın kulüpteki son maçı olabileceğini ve takımdan ayrılmasını beklediklerini söyledi.



Londra ekibiyle sözleşmesi 2024'te sona erecek Rice'ın kontratında bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor.



Arsenal ve Manchester City'nin yanı sıra Manchester Untied'ın da Declan Rice'ı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti.





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