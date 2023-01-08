Manchester City'den Chelsea'ye farklı tarife

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur mücadelesinde Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile Graham Potter'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geldi.



Etihad Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City 4-0 kazanırken gollerini; 23. dakikada ve 85. dakikada penaltıdan Riyad Mahrez, 30. dakikada yine penaltıdan Julian Alvarez ve 38. dakikada Phil Foden kaydetti.



Bu sonuçla beraber kupada üst tura yükselen taraf Manchester City olurken, Chelsea kupaya 3. turda veda etti.



YEDEKLER SAHADA



Rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Manchester City'de Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Ederson, İlkay Gündoğan ve Joao Cancelo gibi yıldız isimler maça yedek kulübesinde başlarken bu oyunculardan sadece Joao Cancelo 59. dakikada oyuna girdi.









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