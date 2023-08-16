Manchester City'den Arabistan'a yeni yıldız!

Manchester City'de Riyad Mahrez'in ardından Aymeric Laporte de Suudi Arabistan'a gitmeye hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Manchester City'den Arabistan'a yeni yıldız!
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16 Ağustos 2023 16:33
Son güncelleme 16 Ağustos 2023 16:46
İngiltere Premier Lig'de bonservisi Manchester City'de olan ama Pep Guardiola'dan istediği süreyi alamayan Aymeric Laporte için yeni bir iddia geldi.

CITY, GÖNDERMEYİ KABUL ETTİ

The Athletic'in haberine göre; Manchester City, Al Nassr'ın İspanyol oyuncu için yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Ayrıca, tecrübeli stoperin de transfere sıcak baktığı kaydedildi.

29 yaşındaki İspanyol yıldızın İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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