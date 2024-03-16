Manchester City'den 113 milyonluk harekat

Bu sezon sakatlıklardan başı kurtulmayan Manchester City gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer sezonuna hızlı girmeye hazırlanıyor.



Manchester City gelecek sen orta sahasını güçlendirmek için gözünü Newcastle United'ın yıldızına çevirdi.



113 MİLYONLUK MADDESİ VAR



Rudy Galetti'nin haberine göre orta sahasına güçlü bir takviye yapmak isteyen Manchester City gözünü Bruno Guimaraes'e çevirdi.



Haberin detaylarında Newcastle United'ın serbest kalma maddesi olan 113 milyon euro'nun dışında gelen teklifleri kabul etmeyeceği söylendi.



Ayrıca 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha için Barcelona, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool ve Chelsea'nin de takipte olduğu iddia edildi.



39 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Newcastle United formasıyla 39 resmi maça çıkan Bruno Guimaraes bu karşılaşmalarda 3 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU