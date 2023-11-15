Manchester City'de istediği süreyi alamayan Kalvin Phillips'e flaş bir talip çıktı.



ESPN'de yer alan habere göre; Newcastle, City forması giyen Phillips kadrosuna katmak istiyor.



Haberde oyuncu ile ayrıca, Juventus ve Bayern Münih'inde ilgi duyduğu belirtildi.



27 yaşındaki yıldız orta sahanın yeni durağı merak edilirken, City'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Manchester'ın yaklaşık 50 milyon euroya Leeds'ten transfer ettiği İngiliz oyuncu 29 maçta forma giydi. Gol veya asist katkısı yapamadı.





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