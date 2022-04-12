Manchester City'de ilginç diyalog: Fernandinho ve Guardiola

Manchester City'de Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid karşılaşması öncesi ilginç bir olay yaşandı.



Basın mensuplarının karşısına geçen Fernandinho, yaz aylarında takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Daha fazla oynamak için takımdan ayrılmak isteyip istemediği yönünde bir soru yöneltilen Fernandinho, "Evet, daha fazla oynamak, düzenli forma giymek istiyorum. Brezilya'ya döneceğim. Ailemle birlikte karar verdim. Benim için en önemli olan şey bu" dedi.



Brezilyalı futbolcu daha sonrası ise sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı ve, "Basın toplantısında yüzde 100 dürüst ve doğal davrandım. Ama beni tanıyan herkes, en büyük dürüstlüğümün Manchester City ve takım kaptanı olarak görevlerim olduğunu da biliyor. Konsantrasyonum, oynadığımız tüm maçları kazanmak ve şampiyon olmak için. Sezon sonunda geleceğim için konuşacağım. Devam edelim" sözlerini kullandı.



GUARDIOLA: "BİLMİYORDUM"



İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guardiola, Fernandinho'nun ardından katıldığı basın toplantısında ayrılık sözlerinin hatırlatılması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Tecrübeli teknik adam, "Bunu bilmiyordum, duymamıştım. Haberi siz bana siz söylüyorsunuz. Neler olacağını bilmiyorum ve göreceğiz. Fernandinho, çok önemli, ona bu konuyu soracağım." dedi.



İspanyol çalıştırıcı, son olarak, Fernandinho'nun kalmasından yana olduğunu söyledi ve, "Sezon sonunda konuşuruz. Belki ailesi yüzündendir, böyleyse çok sevinirim. Konuşacağız" dedi.





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