Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın, Manchester City'nin transfer listesinde de yer aldığı iddia edildi.



Sky Almanya'nın haberine göre; takımın bu sezonki dominant performansına rağmen teknik direktör Pep Guardiola, daha da iyi olabileceklerini ve bunun için de klasik bir santrafora ihtiyaçları olduğunu düşünüyor. 4-1'lik galibiyetle ayrıldıkları Manchester United derbisinin ardından bu düşüncesini gizlemeyen İspanyol teknik adam, gelecek yaz bir forvet oyuncusu almaları gerektiğini söyledi.



DORTMUND AYRILIĞA HAZIR



Forvet ihtiyacını karşılamak için bazı oyuncuları belirleyen İngiliz ekibinde listenin üst sıralarında, sezon sonu Dortmund'dan ayrılması beklenen Erling Haaland bulunuyor. Sezon sonunda Norveçli oyuncu için gelecek teklifleri bekleyen Borussia Dortmund kulübünde herkesin bu ayrılığa kendini hazırladığı ifade edildi.



Manchester City'nin, bir diğer hedefi olan Harry Kane ile Erling Haaland arasında bir tercih yaparak iki oyuncudan birini kadrosuna katması bekleniyor.



Norveçli yıldız bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 20 maçta 23 gol 5 asistlik katkı sağladı.





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