UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun şampiyonu, Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak finalde belli olacak.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından canlı yayımlanacak.Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Zinchenko; Bernardo Silva, Fernandinho, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, FodenMendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta, Jorginho, Kante, Chilwell; Pulisic, Werner, Mountİki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti.Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu finalinde karşılaşacak İngiliz takımları Manchester City ile Chelsea'nin kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1 milyar 780 milyon avronun üzerinde.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, dünyanın en değerli ligi olarak öne çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de oyuncuların tahmini piyasa değeri 1,03 milyar avro, Chelsea'de ise 779,8 milyon avro oldu.Manchester City'nin en değerli oyuncuları arasında, 100'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ve İngiliz Raheem Sterling öne çıkıyor. 70'er milyon avroluk piyasa değerleriyle Bernardo Silva, Ruben Dias, Rodri ve Phil Foden de takımın en pahalı diğer oyuncuları arasında yer alıyor.Bu sezon tüm kulvarlarda rakip ağları 17 kez sarsarak takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'a biçilen bonservis bedeli ise 40 milyon avro.