İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Manchester City ile Burnley karşı karşıya geldi. Etihad Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 5-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 6, 22 ve 69. dakikalarda Riyad Mahrez, 41. dakikada Bernard Mendy ve 67. dakikada Ferran Torres attı.



Mücadeleyi hat-trick ile noktalayan Riyad Mahrez, Burnley'e karşı son 4 maçta 7 gol atmış oldu. Manchester City ise Burnley'e karşı galibiyet serisini 7 maça çıkardı. Maviler, bu 7 maçta toplam 28 kez fileleri havalandırdı.



Bu sonucun ardından Manchester City, ligdeki puanını 15'e yükseltti. Burnley ise 5 puanda kaldı.



Manchester City, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Burnley ise sahasında Everton ile karşılaşacak.



