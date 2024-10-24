Manchester City, Arda Güler'in peşinde!

Real Madrid'de istediği süreyi alamayan Arda Güler'in yeni adresinin İngiltere olacağı iddia edildi. Manchester City'nin, milli yıldızın peşinde olduğu öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester City, Arda Güler'in peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Ekim 2024 09:14
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer edilen ve performansıyla adından sıkça söz ettiren Arda Güler'e talip var. Carlo Ancelotti'nin bir türlü formayı vermediği genç yıldızın ayrılığı düşünmeye başladığı belirtildi.

MANCHESTER CITY PEŞİNE DÜŞTÜ

Eflatun-Beyazlılar'da Arda Güler'in beklenen süreleri alamaması durumunda sezon sonunda adres değiştireceği iddia edildi. İngiltere'nin dev kulübü Manchester City'nin Arda Güler ile ilgilendiği öğrenildi.

DE BRUYNE'NİN ALTERNATİFİ
19 yaşındaki futbolcu için planlama yapan Manchester City'nin Arda'yı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü belirtildi. Milli futbolcunun Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına alternatif olabileceği aktarıldı.

SONRADAN OYUNA GİRDİ
Önceki gün gerçekleşen Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Dortmund'u ağırlayan Real Madrid, geriden gelip maçı kazanmıştı. Bu karşılaşmanın ilk 11'inde sahne alamayan Arda, 90. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.

RODRYGO YERİNE...

Borussia Dortmund mücadelesinin 83. dakikasında Vazquez'in attığı gol öncesi topu oyunda tutmak isterken sakatlanan Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Rodrygo 85'te oyundan alınmıştı. Yapılan ilk kontrollerin ardından Rodrygo'nun Barcelona karşısında forma giyemeyeceği öğrenildi. Teknik direktör Ancelotti'nin Rodrygo'nun yerine kimi oynatacağı merak konusu. 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery