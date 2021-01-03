Manchester City açıkladı: Eric Garcia pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Haber; AA
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Manchester City açıkladı: Eric Garcia pozitif çıktı
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03 Ocak 2021 17:25
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.



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