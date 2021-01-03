Manchester City açıkladı: Eric Garcia pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.