Manchester City 90'da galibiyeti kaptı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Manchester City, sahasında Dortmund'u konuk etti.



Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 2-1 kazanarak avantajı elde etmeyi başardı.



Maçın 19. dakikasında Mahrez'in asisti ile Kevin De Bruyne'ün golü Manchester City'i öne geçirirken ilk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Dortmund oyuna ortak olmaya çalışacak hamleleri yaparken Manchester City topun kontrolünü elinde bulundurarak avantajını korumak istedi. Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Haaland'ın asistinde Marco Reus topu ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi. 90. dakikada Foden sahneye çıkarak Mancheste City'i bir kez daha öne geçirdi ve maçı City'e getiren isim oldu.



İki takımı karşı kaşrıya getirecek rövanş karşılaşması 14 Nisan Çarşamba günü Dortmund'un sahası Signal-Iduna Park'ta oynanacak.



