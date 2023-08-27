İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Paul Heckingbottom'un ekibi Sheffield United ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.



Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 2-1 kazanırken goller; 63. dakikada Erling Haaland ve 88. dakikada Rodri kaydetti. Manchester City'de Erling Haaland 37. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Ev sahibi Sheffield United'ın tek golünü ise 85. dakikada Jayden Bogle kaydetti.



Pep Guardiola'nın rahatsızlığı sebebiyle takımının başında yer alamadığı maçta Manchester City kulübesinde sorumlu olarak yardımcı antrenör Juanma Lillo yer aldı.



Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 9'a yükseltip liderliğe yükselirken, Sheffield United henüz puanla tanışamadı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Fulham'ı konuk ederken, Sheffield United kendi sahasında Everton'ı ağırlayacak.



