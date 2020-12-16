Manchester City 7. kez puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, sahasında West Bromwich Albion'u konuk etti.



Ettihad Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve puanlar paylaşıldı.



Karşılaşmanın 30. dakikasında İlkay Gündoğan Sterling'in asistiyle topu ağlara göndererek takımıın öne geçirdi. İlk yarının son dakikalarına gelinirken Ruben Dias'ın ters vuruşu ağlarlar buluşunca ilk yarı 1-1 sona erdi.



İkinci yarıda oyun üstünlüğünü eline geçirmek isteyen Manchester City, topa sahip olma konusunda rakibinden daha etkili olmasına rağmen rakip kaleye ciddi atak geliştirme konusunda sınıfta kaldı. Toplam 23 şutla maçı tamamlayan City, bunların 5'ünde kaleyi bulabildi ve galibiyeti getirecek sayıyı bir türlü bulamayınca sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Manchester City, 1 maçı eksik olarak çıktığı 12 maçın 7.'sinde puan kaybederek 20 puana yükseldi ve orta sıralarda kaldı. Sezon boyunca sadece 1 galibiyeti bulunan Slaven Bilic yönetimindeki West Bromwich ise puanını 7 yaptı ve düşme potasından bu hafta da çıkamadı.



