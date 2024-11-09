İngiltere Premier Lig 11. hafta maçında Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. American Express Stadı'nda oynanan maçı Brighton 2-1 kazandı.



City, maçın 23. dakikasında Erling Haaland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brighton'da Joao Pedro, 78. dakikada skoru eşitledi. Ev sahibi ekip 83. dakikada Matthew O'Riley'in golüyle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Brighton mücadeleyi bu skorla kazandı.



8 YILDA İLK KEZ YAŞADI!



Pep Guardiola, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez üst üste 4 resmi maçını kaybetti. City, sırasıyla Tottenham, Bournemouth, Sporting ve Brighton'a mağlup oldu.



FERDİ KADIOĞLU OYNAMADI!



Brighton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.



Bu sonucun ardından Brighton, puanını 19'a çıkardı. Manchester City ise 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Tottenham ile karşılaşacak. Brighton ise Bournemouth'a konuk olacak.



