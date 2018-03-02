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Manchester City 33 dakikada Arsenal'in fişini çekti!

Premier Lig'de 29. haftada Manchester City deplasmanda Arsenal'i 3-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Manchester City 33 dakikada Arsenal'in fişini çekti!
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02 Mart 2018 00:35
Premier Lig'de 29. hafta mücadelesinde Arsenal ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 15. dakikasında Bernardo Silva ile öne geçen Manchester City, 28. dakikada David Savil ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 33'ü gösterdiğinde sahneye Leron Sane çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Bu golle birlikte Manchester City ilk devreyi 3-0 önde kapattı.

Mücadelenin 53. dakikasında Aubameyang ile penaltıdan faydalanamayan Arsenal, kalan dakikalarda da gol bulamadı ve Manchester City deplasmanda Arsenal'i 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 75'e çıkardı. Arsenal ise 45 puanda kaldı.



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