Manchester City 3 golle lider oldu!

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, Ozan Tufan'ın formasını giydiği Watford'u deplasmanda 3-1 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City 3 golle lider oldu!
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04 Aralık 2021 22:24
İngiltere Premier Lig'de 15. hafta maçında Watford ile Manchester City karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Raheem Sterling, 31 ve 63. dakikada Bernardo Silva kaydetti. Watford'un tek golü 74. dakikada Cucho Hernandez'den geldi.

Watford'da milli futbolcumuz Ozan Tufan maça yedek kulübesinde başladı ancak şans bulamadı.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 35 yaptı ve liderlik koltuğuna oturdu. Watford 13 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Watford, Brentford'a konuk olacak. Manchester City, Wolverhampton'ı ağırlayacak.


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