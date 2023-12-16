İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Manchester City, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi.



Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 24. dakikada Jack Grealish ve 54. dakikada Rico Lewis ile 2-0 öne geçti. Crystal Palace'ın golleri ise 76. dakikada Jean-Philippe Mateta ve 90+5. dakikada penaltıdan Michael Olise'den geldi.



Manchester City, bu sonucun ardından 34 puana yükseldi. Crystal Palace puanını 17 yaptı.



Premier Lig'in gelecek haftasında Manchester City, Everton deplasmanına gidecek. Crystal Palace sahasında Brighton ile karşı karşıya gelecek.





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