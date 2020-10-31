Manchester City 1930'dan sonra bir ilki başardı

İngiltere Premier Lig'de Sheffield United deplasmanına konuk olan Manchester City, 1930'dan rakibini ilk kez arka arkaya 4 lig maçında mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester City 1930'dan sonra bir ilki başardı
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31 Ekim 2020 17:30
İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester City karşı karşıya geldi. Bramall Lane Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 28. dakikada Kyle Walker kaydetti.

Tek golle sonuca ulaşan Manchester City, Mart 1930'dan bu yana ilk kez Sheffield United'ı üst üste 4 lig maçında mağlup etti.

Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 11'e yükseltirken, Sheffield United 1 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Sheffield United, Chelsea'ye konuk olacak. Manchester City, Liverpool'u ağırlayacak.



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