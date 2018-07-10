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Man United'dan Savic için "deprem" gibi teklif

Lazio'nun 23 yaşındaki oyuncusu Sergej Milinkovic Savic için Real Madrid'in ardından İngiliz devi Manchester United'ın da devreye girdiği öğrenildi.

Kaynak: DHA
Man United'dan Savic için 'deprem' gibi teklif
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10 Temmuz 2018 12:35
Geçen sezon Serie A'da Lazio formasıyla gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin dikkatini çeken Milinkovic için Real Madrid'in ilgisinin olduğu biliniyordu. Ancak İtalyan gazetesi Il Messaggero'ya göre İspanyol ekibinin bu transfer için bir rakibi daha var. O da Manchester United.

130 MİLYON STERLIN

Haberde, Real Madrid'in yanı sıra Juventus'un da kadrosuna katmak istediği bilinen Milinkovic için Manchester United'ın, Lazio'ya yaklaşık 130 milyon sterlin teklif götüreceği ifade edildi.

23 yaşındaki Sırp oyuncu geçen sezon Serie A'da çıktığı 35 karşılaşmada takımına 13 gol, 4 asistlik performansla katkıda bulundu.

Öte yandan 2018 Dünya Kupası E Grubu'nu 3'üncü bitirerek kupaya veda eden ülkesi Sırbistan'da forma giyen yıldız isim, 3 karşılaşmada da görev alırken, skora direkt olarak etki edemedi.

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