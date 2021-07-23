Man United, Jadon Sancho transferini açıkladı

Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Man United, Jadon Sancho transferini açıkladı
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23 Temmuz 2021 15:11
İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

United, 21 yaşındaki İngiliz yıldız Sancho'nun transferi için Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Dortmund, Sancho'yu 7.8 milyon euro bonservis bedeli ile ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Transfer süreci hakkında konuşan Sancho, "Dortmund'a bana ilk maçta oynama fırsatı verdiği için her zaman minnettar olacağım, ancak bir gün İngiltere'ye döneceğimi her zaman biliyordum. Manchester United gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk savaşının içerisinde olmaktan dolayı gururuluyum. Bu kulübün tarihini, geleneklerini ve dinamiklerini çok iyi biliyorum" dedi.

Jadon Sancho, Manchester United'ın en pahalı 4. transferi oldu. Sancho transferi aynı zamanda en pahalı ikinci İngiliz imzası...

Harry Maguire 92 milyon euro
Jadon Sancho 85 milyon euro
John Stones 62 milyon euro
Kyle Walker 62 milyon euro
Bissaka 62 milyon euro
Ben Chilweell 62 milyon euro



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