Man United, Jadon Sancho transferini açıkladı

Dortmund satıyor 💛



🔸105M€ Dembele

🔸85M€ Jadon Sancho

🔸65M€ Christian Pulisic

🔸64M€ Aubameyang

🔸42M€ Mkhitaryan

🔸37M€ Götze

🔸35M€ Hummels

🔸33M€ Abdou Diallo

🔸28M€ İlkay Gündoğan

🔸25M€ Paco Alcacer

🔸20M€ Julian Weigl

🔸20M€ Yarmolenko



Haaland 175M€⏳💥💥 pic.twitter.com/LfyooocSHw



— Sporx (@sporx) July 23, 2021

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.United, 21 yaşındaki İngiliz yıldız Sancho'nun transferi için Dortmund'a 85 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Dortmund, Sancho'yu 7.8 milyon euro bonservis bedeli ile ödeyerek kadrosuna katmıştı.Transfer süreci hakkında konuşan Sancho, "Dortmund'a bana ilk maçta oynama fırsatı verdiği için her zaman minnettar olacağım, ancak bir gün İngiltere'ye döneceğimi her zaman biliyordum. Manchester United gibi büyük bir kulüpte şampiyonluk savaşının içerisinde olmaktan dolayı gururuluyum. Bu kulübün tarihini, geleneklerini ve dinamiklerini çok iyi biliyorum" dedi.