Mame Thiam'dan Türk Kızılay'a ziyaret

Mame Thiam, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyarette bulundu

Haber; AA
Abone Ol
Mame Thiam'dan Türk Kızılay'a ziyaret
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2021 15:33
Mame Baba Thiam
Mame Baba Thiam
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Senegalli oyuncusu Mame Thiam, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ı ziyaret etti.

Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurumun İstanbul ofisinde gerçekleşen ziyarette, olası iş birlikleri ve futbolcu Thiam'ın Senegal'de kurduğu Mame Thiam Vakfı hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kızılay Genel Başkanı Kınık, Kızılay'ın, Senegal Delegasyonu aracılığıyla ülkede ihtiyaç sahipleri ve yetimler için yürüttüğü yardımlar ile açılan su kuyuları hakkında bilgi verdi. Fenerbahçeli Mame Thiam da kendi adına kurduğu vakıfta özellikle yetim çocuklar ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu.

Görüşmede, Kızılay ve Mame Thiam Vakfının sosyal yardım konusunda irtibatta kalmaları temennisinde bulunuldu.

Futbolcu Mame Thiam, Kızılay Başkanı Kınık'a imzaladığı formasını hediye ederken, Kınık da Thiam'a Kızılay'ın Kurtuluş Gemisi'nin resmedildiği tabağı takdim etti.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Fenerbahçeli futbolcu Thiam, duyarlı bir vatandaşın sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sonrası Mame Thiam Vakfı aracılığıyla Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Baltacı köyünde bulunan okulu restore ederek yüz yüze eğitim dönemine hazırlamış ve öğrencilerin daha iyi koşullarda eğitim almalarına destek olmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.