Mame Thiam, Süper Lig'de kapış kapış

Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın aklı Fenerbahçe 'de...



Sarı- Lacivertli takımda yolcular listesinde olan yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok isteyen Yanal'ın bizzat Ali Koç'la görüşerek Thiam'a talip olduğu ifade ediliyor. Thiam'ı Altay'ın yanı sıra Giresunspor ve Başakşehir'in de kadrosuna katmayı çok istediği biliniyor.