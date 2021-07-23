Mame Thiam, Süper Lig'de kapış kapış

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a Antalyaspor, Giresunspor ve Başakşehir talip oldu.

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Mame Thiam, Süper Lig'de kapış kapış
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23 Temmuz 2021 11:57
Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal'ın aklı Fenerbahçe 'de...

Sarı- Lacivertli takımda yolcular listesinde olan yıldız oyuncuyu kadrosunda görmeyi çok isteyen Yanal'ın bizzat Ali Koç'la görüşerek Thiam'a talip olduğu ifade ediliyor. Thiam'ı Altay'ın yanı sıra Giresunspor ve Başakşehir'in de kadrosuna katmayı çok istediği biliniyor.

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