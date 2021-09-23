Mame Thiam, makine gibi işliyor

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Kayserispor'a giden Mame Thiam, Galatasaray'ı 3-0 yendikleri maçın yıldızı oldu.

, Fotoğraf; AA
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Mame Thiam, makine gibi işliyor
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23 Eylül 2021 12:46
Mame Baba Thiam
Mame Baba Thiam
Fenerbahçe
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Kayserispor'un yolunu tutan Mame Thiam dün maçın yıldızı olmayı başardı. 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe forması altında 30 lig maçında 6 gol, 2 asistlik performans sergilerken, bu sezon ise dün attığı iki golle beraber gol sayısını 4 maçta 3'e çıkardı. Thiam, Kasımpaşa maçında bir tane de gol pası vermişti.

KARAMAN'DAN G.SARAY'A 2'DE 2

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a karşı üst üste ikinci galibiyetini aldı. Geçen sezon Ankaragücü'nün başındayken güçlü rakibini Başkent'te 2-0 mağlup eden Karaman, dün de Kayserispor ile bu sefer 3-0'lık galibiyete imza atmayı başardı.


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