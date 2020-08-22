Mame Thiam: "Lige kadar hazır olacağız!"

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mame Thiam, Karagümrük maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Mame Thiam: 'Lige kadar hazır olacağız!'
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22 Ağustos 2020 19:23
Yeni sezon çalışmalarını Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren ve ikinci hazırlık maçında Karagümrük ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de yeni transfer Mame Thiam, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

"HAZIR OLACAĞIZ"

Lig başlayana kadar hazır olacaklarını söyleyen Thiam, "Benim açımdan ilk maçtı. Yeni modeller, yeni varyasyonlar üzerinde çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hazırlık maçlarımız ligde daha iyi olmamız adına bize katkı sağlayacaktır. Uzun bir süre olmadı buraya geleli. Zamanla daha iyi olacağımı düşünüyorum. Zaman içerisinde ritmimizi arttıracağız, umarım lige kadar hazır olacağız." dedi.

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