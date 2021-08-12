Mame Thiam'ın yeni adresi belli oluyor

Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, Antalyaspor ve Konyaspor'a gidebilir

Abone Ol
Mame Thiam'ın yeni adresi belli oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2021 10:42
Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını yürüten Mame Thiam, gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Senegalli yıldıza Antalyaspor ve Konyaspor talip oldu. Başka takımlar da Thiam ile ilgileniyor fakat golcü oyuncunun bu iki ekipten birini tercih etmesi bekleniyor.

Antalya'nın teknik patronu Ersun Yanal'ın bu transfer için Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü.

Thiam, geçen sezon 34 resmi maçta 8 gol atıp, 4 asist yapmıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.