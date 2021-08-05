Mame Thiam için Göztepe devrede

Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü. Birçok Süper Lig kulübünün transfer listesinde olan Senegalli forvetten olumlu dönüş alan Göztepe'nin, sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de 30 lig, 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam, 8 gol attı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de 30 lig, 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam, 8 gol attı.