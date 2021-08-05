Mame Thiam için Göztepe devrede

Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'ı renklerine bağlamak için girişimlere başladı.

Haber; Sabah
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Mame Thiam için Göztepe devrede
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05 Ağustos 2021 08:57
Göztepe, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mame Thiam'a teklif götürdü. Birçok Süper Lig kulübünün transfer listesinde olan Senegalli forvetten olumlu dönüş alan Göztepe'nin, sarı-lacivertlilerle pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı öğrenildi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın kadroda yer vermediği 28 yaşındaki futbolcunun da Türkiye'de devam etmek istediği belirtildi. Fenerbahçe'de 30 lig, 4 de kupa müsabakasına çıkan Thiam, 8 gol attı.


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