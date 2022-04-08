Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı basında çıkan Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanladı.



Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok! Bırakın şu menajer, algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini! Lig devam ederken ayıp!" ifadelerini kullandı.





Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Senegalli forvet 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Tecrübeli golcü 16 karşılaşmada forma giymedi.







