Mame Thiam için Beşiktaş açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Mame Thiam için Beşiktaş açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Nisan 2022 08:10
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Başkanı Berna Gözbaşı basında çıkan Mame Thiam'ın Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalanladı.

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Bundan Mame Thiam'ın, Ahmet Nur Çebi'nin ve Berna Gözbaşı'nın haberi yok! Bırakın şu menajer, algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini! Lig devam ederken ayıp!" ifadelerini kullandı.


Sezon başında Fenerbahçe'den Kayserispor'a 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Senegalli forvet 20 maçta 10 gol attı ve 4 asist yaptı. Tecrübeli golcü 16 karşılaşmada forma giymedi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.