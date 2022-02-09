Mame Thiam, Fenerbahçe'yi pişman ettirdi

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam, Kayserispor'da golleriyle fark yaratırken ülkesi Senegal'le de Afrika Uluslar Kupası'na uzandı. Forvet arayan sarı-lacivertlileri şaşırttı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Instagram
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Mame Thiam, Fenerbahçe'yi pişman ettirdi
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09 Şubat 2022 10:57
Mame Baba Thiam
Mame Baba Thiam
Fenerbahçe
Sezon başında Fenerbahçe ile yollarını ayırarak Kayserispor'a giden Mame Thiam adeta kariyerinin en parlak dönemini geçirdi.

2020-21 sezonunda Fenerbahçe'ye Kasımpaşa'dan büyük umutlarla gelen Thiam, şampiyonluğun kaçmasının ardından kadro değişimi sonrası ayrılmıştı.

Ancak Kayserispor'la Süper Lig'de 16 maçta 9 gol 4 asistle, 13 gole direkt etki eden Senegalli yıldız, ülkesiyle de tarihi bir başarıya imza attı. 30 yaşındaki futbolcu, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı. Kayserispor'da da formuyla fark yaratan Thiam, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda da toplam 4 gole imzasını koydu.

Şu anda Fenerbahçe'de en fazla golü olan forvet 7 golle Serdar Dursun oldu. Teknik direktör İsmail Kartal da özellikle devre arasında forvet talebinde bulunmuş ancak sonuç çıkmamıştı.

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