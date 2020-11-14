Mame Thiam, Erol Bulut'un gözüne girdi

Senegalli yıldıza, Milli ara ilaç oldu. İdmanlardaki görüntüsüyle Erol Bulut'un gözüne giren başarılı oyuncunun, Gençlerbirliği maçı öncesinde forma yarışında önde olduğu öğrenildi.

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Mame Thiam, Erol Bulut'un gözüne girdi
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14 Kasım 2020 13:39
Sezon başında Kasımpaşa'dan kadroya katılan ancak bekleneni veremeyen Mame Thiam eksiklerin ve millilerin yokluğunu iyi değerlendirdi. İdmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsünün yanı sıra ortaya koyduğu futbolla da beğeni kazanan Senegalli hücumcu, Erol Bulut'un gözüne girmeyi başardı. Geçen sezonki görüntüsüne dönmek adına çok çalışan 28 yaşındaki oyuncunun, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde forma yarışında önde olduğu gelen haberler arasında.

12 gol, 5 asist...

Konya yenilgisi sonrasında kadroda rotasyon yapmayı planlayan ve bu nedenle öğrencilerini adeta yeniden değerlendiren Bulut'un, geçen sezon 12 gol, 5 asistle oynayan Thiam'ı kazanmak istediği de biliniyor.



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